Oroscopo Cancro del 30 aprile 2018

Oroscopo del 30 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

mollare la presa…

Il Plenilunio in Scorpione, in armonia con Saturno, per voi è positivo: aiuta a capire meglio i vantaggi che otterrete mollando la presa. Probabilmente vi trovate di fronte a una scelta difficile, che chiede di rinunciare a qualcosa o qualcuno… Ma, in ogni caso, molto presto avrete una bella sorpresa: un progetto personale o lavorativo vedrà corposi progressi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]