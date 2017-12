Oroscopo Cancro del 30 dicembre 2017

Oroscopo del 30 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

più spettatori che attori…

Solitamente, l’atmosfera delle festività vi piace molto ma, non si capisce perché, avrete la tendenza a essere più spettatori che attori. La Luna in Gemelli, fino a lunedì, provocherà divertimento per la maggior parte dei segni zodiacali ma non per voi… Forse avete delle buone ragioni per rimanere dietro le quinte, siete preoccupati per qualcosa di preciso.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]