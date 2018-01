Oroscopo Cancro del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

ottenere di più…

Mercurio oggi entra in Acquario e, come Sole e Venere, si posiziona nel vostro settore della produttività. Vincere, ottenere di più, e con modi inediti, sarà il motore che vi spingerà a intraprendere! Il consiglio, tuttavia, è di essere un po’ psicologi e non voler controllare a tutti i costi chi avete di fronte. In un primo momento cercate di capire con chi avete a che fare, la personalità. Se è una persona autoritaria, ad esempio, avrete la meglio a suon di astuzia e non mostrandovi più autoritari…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]