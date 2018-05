Oroscopo Cancro del 31 maggio 2018

Oroscopo del 31 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

meglio la riservatezza…

La congiunzione Luna-Saturno vi spinge alla riservatezza, preferite tenere le cose per voi soprattutto per quel che riguarda progetti personali o lavorativi. Ma questo atteggiamento potrebbe essere scatenato dall’incertezza, in particolare se vi trovate di fronte a diverse soluzioni. E, in effetti, fate bene a tacere e riflettere su cosa volete: chi vi circonda potrebbe influenzare le vostre scelte.

