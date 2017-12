Oroscopo Cancro del 4 dicembre 2017

Oroscopo del 4 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

inquieti ma…

Creatività al top, ci sono belle opportunità ma, allora, perché siete così inquieti? La vita vi suggerisce di avere fiducia! Siete preoccupati per qualcosa in particolare o non vi sentite in forma? E’ pur vero che molte donne Cancro potrebbero aspettare un bambino e avere dei piccoli disturbi, come ad esempio, le nausee… Terza decade: le tensioni, finalmente, si stanno appianando.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]