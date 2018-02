Oroscopo Cancro del 4 febbraio 2018

Oroscopo del 4 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

cambiare qualcosa…

E’ una domenica in cui fare qualche trasformazione in casa, ad esempio cambiare posto ai mobili, vi sembrerà indispensabile. Non perché vi annoiate, anche se è possibile, ma solo perché avete bisogno di cambiare qualcosa e invece di riflettere su una trasformazione interiore, puntate l’attenzione sugli oggetti… Prima decade: in vista c’è una decisione importante.

