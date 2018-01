Oroscopo Cancro del 4 gennaio 2018

Oroscopo del 4 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

l’amore è evidente…

L’armonia Venere-Nettuno vi piacerà molto: la persona amata esprimerà sentimenti profondi, che avranno il potere di rassicurarvi. Solitamente su questo fronte siete sempre inquieti, volete sapere se vi amano veramente e che non vi lasceranno ma, con questo aspetto, ora l’amore è evidente! Prima decade: per voi è più complicato, può essere che non siate più innamorati del partner.

