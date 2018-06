Oroscopo Cancro del 4 giugno 2018

Oroscopo del 4 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

un momento di liberazione…

Sole e Mercurio in Gemelli, oggi e domani potrebbero spingervi a parlare del passato e analizzarlo. Ciò vi consentirà di portare alla luce qualcosa ed essere un momento di liberazione rispetto a una situazione lavorativa o affettiva. Ad esempio, potreste aver dato troppo potere al partner e oggi rendervi conto di esservi cacciati da soli in una situazione in cui non avete voce in capitolo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com