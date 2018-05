Oroscopo Cancro del 4 maggio 2018

Oroscopo del 4 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

un approccio maturo…

La Luna in Capricorno punta i riflettori sui rapporti affettivi, su quei settori della vostra vita che attualmente non hanno equilibrio: un approccio maturo e schietto rispetto alle relazioni è la soluzione migliore. E nel lavoro, potrebbero mettervi di fronte a una responsabilità, fare delle critiche e la cosa buttarvi giù. Non ve la prendete troppo, è un fatto temporaneo e la situazione cambierà in positivo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]