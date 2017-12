Oroscopo Cancro del 5 dicembre 2017

Oroscopo del 5 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

nuove idee per…

La Luna nel vostro segno in buon aspetto con Giove e Nettuno, vi rende affascinanti ma non solo: i pianeti vi spingono a esplorare nuove idee per uscire dal solito quotidiano e prendere in considerazione alcune possibilità che corrispondono ai vostri desideri più intimi. Non accantonate nulla, non pensate si tratti solo di sogni: con alcuni aggiustamenti di tipo pratico potrete realizzarli!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]