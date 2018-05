Oroscopo Cancro del 5 maggio 2018

Oroscopo del 5 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

un presentimento…

Un aspetto dinamico tra Mercurio e Plutone, potrebbe essere rivelatore di un presentimento, qualcosa che riguarda il partner o una persona cara. Il vostro istinto probabilmente non sbaglia ma, per il momento, non dite niente. Osservate e cercate di non interpretare di traverso l’atteggiamento dell’altro/a solo per dare ragione all’intuito. La cosa migliore è avere prove concrete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]