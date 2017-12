Oroscopo Cancro del 6 dicembre 2017

Oroscopo del 6 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

mettete dei limiti…

La Luna nel vostro segno si oppone a Plutone: può essere un momento ideale per stabilire con decisione dei limiti, in particolare se una persona continua a cambiare idea su una questione importante. Può riguardare il lavoro o la vita personale e, ultimamente, anche esser stato motivo di frustrazione. Inchiodate l’altro/a e pretendete, senza troppi giri di parole, una risposta in tempi brevi! Prima decade: una piccola soddisfazione sul posto di lavoro o grazie al lavoro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]