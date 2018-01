Oroscopo Cancro del 6 gennaio 2018

Oroscopo del 6 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

folle amore ma…

La congiunzione Venere-Plutone, alla fine non sarà così male: potreste innamorarvi, perfino adorare la persona in questione… Come sempre, rischiate anche di esagerare e il consiglio è quello di ridimensionare ciò che provate: per il momento, non date a vedere troppo i sentimenti! Prima decade: sembra che continuiate a riflettere su una scelta fatta, o da fare, a cui dovete porre parecchia attenzione.

