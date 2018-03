Oroscopo Cancro del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

un accordo ma…

Mercurio e Venere congiunti in Ariete vi consentiranno di trovare un accordo ma non è detto ne sarete soddisfatti. Saturno in Capricorno si oppone al vostro Sole e sembra che gli accordi prevedano dobbiate rinunciare a qualcosa, non senza prima esservi battuti. Il passaggio, inoltre, può indicare la preoccupazione per la salute di un genitore anziano.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]