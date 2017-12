Oroscopo Cancro del 7 dicembre 2017

Oroscopo del 7 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Cancro:

vi piacerebbe spendere ma…

Vi piacerebbe spendere per voi o le persone care ma una vocina interiore, forse in precedenza mai ascoltata, vi suggerisce di essere ragionevoli. E’ quella di Saturno che, dal Capricorno, inizia il suo “lavoro” e che vi impedisce, che si tratti di spese o altro, di superare alcuni limiti. Terza decade: avete capito che l’indipendenza non ha prezzo!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]