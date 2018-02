Oroscopo Cancro del 7 febbraio 2018

Oroscopo del 7 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

affascinanti…

La Luna in Scorpione è favorevole al vostro segno, vi sentite in forma, siete affascinanti e avete voglia di giocare con il cuore degli altri… Non durerà in eterno, al più due giorni, ma sarà piacevole da vivere. Su un altro piano: un progetto raggiunge una fase critica per motivi economici; per andare avanti, trovate una strada diversa. Terza decade: atmosfera tesa ma da domani si placherà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]