Oroscopo Cancro del 7 giugno 2018

Oroscopo del 7 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

riscrivere le regole…

Nel caso la relazione d’amore o un rapporto di amicizia siano diventati un po’ complicati o abitudinari, è buon momento per riscrivere le “regole”, cercando di introdurre una ventata d’aria fresca, qualche innovazione che dia una scossa positiva alla situazione. Terza decade: fase difficile e vi sembra che non ci sia via d’uscita. Tenete presente, che si tratti d’amore, lavoro o denaro che c’è sempre una soluzione a tutto. E la troverete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com