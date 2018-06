Oroscopo Cancro del 8 giugno 2018

Oroscopo del 8 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

caporali di giornata…

Chi vi circonda vi sembrerà troppo autoritario o sarete voi ad avere un atteggiamento da caporale di giornata e gli altri non apprezzerannno… La Luna in Ariete, oggi in un modo o nell’altro vi fa confrontare con l’autorità. Può essere quella di un genitore o del boss e vi sembrerà che stiano esagerando. Nati intorno al 16, 17 luglio: avete la ferma intenzione di liberarvi di un rapporto opprimente.

