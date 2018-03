Oroscopo Cancro del 8 marzo 2018

Oroscopo del 8 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

fare il punto…

Un progetto personale o lavorativo, sul quale avete lavorato duramente finalmente potrebbe essere sul punto di ripagare il vostro impegno. Ma con Giove in procinto, domani, di tornare retrogrado per quattro mesi, potrebbe essere saggio non farvi prendere dall’entusiasmo. Utilizzate questo periodo per fare il punto, rafforzare ciò che funziona ed eliminare ciò che inutile.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]