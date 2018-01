Oroscopo Cancro del 9 gennaio 2018

Oroscopo del 9 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

un passo avanti ma…

I prossimi giorni potrebbero rivelarsi cruciali per un ulteriore passo avanti di un progetto o un’idea, e per questo essere abbastanza nervosetti. Parecchie cose forse dipendono da altre persone, dalle loro decisioni e potreste avere la sensazione che non controlliate un bel niente. Ovviamente non è così: il vostro contributo è fondamentale per cui, più autostima!

