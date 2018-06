Oroscopo Cancro del 9 giugno 2018

Oroscopo del 9 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

una piacevole sorpresa…

E’ un sabato che potrebbe rivelarsi esplosivo, per cui nei rapporti dovreste mirare a stabilire l’armonia e mostrare un atteggiamento diplomatico. Cercate di mediare, di trovare soluzioni pacifiche ai recenti, ed eventuali, problemi. Il lato positivo, è che potrebbe esserci una piacevole sorpresa, un rinoscimento o una ricompensa per un’azione da voi fatta in passato. Proverete felicità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com