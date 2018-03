Oroscopo Cancro del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Cancro:

osservate i successi del passato…

Più di altri segni, siete sensibili alle deprimenti dissonanze odierne: per contrastarle, dovreste osservare i successi conquistati in passato. Sono numerosi e per stare meglio vanno ricordati! I passaggi sono difficili ma, tranquilli, saranno utili all’evoluzione personale e al progresso. Presto, infatti, Urano entrerà nel Toro, in aspetto per voi positivo, e sarete galvanizzati da un progetto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]