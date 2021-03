Oroscopo Cancro domani 12 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Cancro

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 10 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): seguite le vostre convinzioni

Oroscopo Cancro 12 marzo: umore

Potreste pensare di dover dire la verità senza giri di parole su una questione importante. Ma c’è davvero questa necessità? I pianeti indicano che potrebbe essere esattamente il contrario. Un approccio sensibile e diplomatico, vi farà ottenere lo stesso effetto senza creare inutile scompiglio.

Visto che potrebbero esserci delle ripercussioni l’atteggiamento di cui sopra risolverà la situazione. In generale, oggi prendete le distanze da ciò che provoca nervosismo e riflettete con calma per determinare come intendete progredire nel lavoro. Andate avanti seguendo le vostre convinzioni.

Oroscopo Cancro 12 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: serata piacevole e sensuale con la dolce metà, vi farà dimenticare ciò che vi infastidisce.

Soli: incontro nuovo di zecca: formerete la coppia ideale e vivrete momenti di grande passione.