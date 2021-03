Oroscopo Cancro domani 13 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Cancro

Oroscopo 13 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): chiudere con il passato

Oroscopo Cancro 13 marzo: umore

L’odierna Luna Nuova in Pesci segna un nuovo inizio simbolico. Potreste in qualche modo chiudere con il passato spianando così la strada per progredire. Con questa lunazione avrete voglia di evolvere, esplorare, andare oltre le esperienze ordinarie e abbracciare una nuova filosofia di vita. Gli eventi che si verificano ora, e nelle prossime settimane, saranno utili anche a uscire dalla routine.

E’ un ottimo momento per perdonare, provare comprensione per chi vi circonda. Più in generale, oggi trovate il modo di vivere alla grande. Non dovete spendere denaro ma solo entrare in contatto con gli altri con leggerezza, un approccio completamente nuovo.

Oroscopo Cancro 13 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: nuovi interessi da condividere con il partner vi metteranno in grado di rafforzare la relazione.

Soli: potreste perdere la testa, infatuarvi per una persona. Forse la storia non sarà per sempre ma proverete emozioni inedite.