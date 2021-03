Oroscopo Cancro domani 16 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Cancro

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 16 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): uscire dal guscio

Oroscopo Cancro 16 marzo: umore

Per il vostro segno è fin troppo facile rimanere bloccati nel passato ma il buon aspetto Sole-Plutone sembra voglia spezzare queste catene e spingervi al cambiamento. E’ inoltre la giornata perfetta per stabilire dei contatti: se avete degli obbiettivi da raggiungere sappiate che gli altri saranno di grande aiuto, saranno pronti a dare una mano.

E un nuovo contatto potrebbe offrirvi l’opportunità che stavate aspettando. Rimanete aperti alle possibilità e uscite dal guscio. Infine, con le persone care cercate di essere comprensivi: non siete i soli a essere stressati.

Oroscopo Cancro 16 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: se vi sentite inquieti, non rimuginate per conto vostro ma parlatene con il partner. Insieme supererete qualsiasi difficoltà.

Soli: di flirt platonici ne avete piene le scatole. E avete ragione. L’amore arriverà quando meno ve l’aspettate.