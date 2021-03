Oroscopo Cancro domani 3 marzo 2021

Oroscopo 3 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): affrontare una questione spinosa

Oroscopo Cancro 3 marzo: umore

Se avete intenzione di affrontare una questione spinosa, oggi non sarà facile e i pianeti vi invitano a procedere con cautela. Potrebbe trattarsi di un problema che vi preoccupa, scatena agitazione e il modo in cui lo gestirete porterà a rafforzare una relazione oppure complicare ulteriormente le cose. Penserete che l’atteggiamento più semplice sia quello di mettervi in posizione di difesa ma per risolvere rapidamente sarà essenziale la buona volontà.

Ovvero ascoltare il punto di vista dell’altro e pensare come farlo combaciare con il vostro. Non è escluso si tratti del boss che non è d’accordo su una vostra strategia. Più in generale smettete di mettervi costantemente sotto pressione: gestite il tempo in modo diverso. Dedicatevi anche a qualcosa che vi regali piacere.

Oroscopo Cancro 3 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: stare l’uno accanto all’altra, sarà sufficiente a rendervi felici. Non chiederete di più.

Soli: la Luna in Scorpione vi spingerà tra le braccia di una persona. Istintivamente sapete che la storia durerà nel tempo.