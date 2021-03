Oroscopo Cancro domani 6 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Cancro

Oroscopo 6 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): esprimere il lato avventuroso

Oroscopo Cancro 6 marzo: umore

In questo momento provate il bisogno di uscire dalla zona di comfort e sondare nuove convinzioni così da tirar fuori il vostro potenziale. La Luna in Sagittario oggi evidenzierà il divario tra la vostra visione e la realtà della vostra vita. Concedete al lato avventuroso che è in voi di esprimersi, considerate le prossime settimane come un’opportunità per far emergere emozioni che avete represso.

Riconoscerle potrebbe portarvi a svolgere attività molto gratificanti. Nel lavoro in generale, state guadagnando la stima e il rispetto che meritate. Sole, Venere e Nettuno in Pesci vi permettono di brillare!

Oroscopo Cancro 6 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: circola la tendenza a mettere in discussione qualcosa nella relazione. Pensate che il partner non vi capisca?

Soli: pensate un po’ negativo, non credete più nell’amore. Riprendetevi! Avete la possibilità di vivere una bella storia.