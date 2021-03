Oroscopo Cancro domani 7 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Cancro

Oroscopo 7 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): entrare in azione

Oroscopo Cancro 7 marzo: umore

Il buon aspetto Luna-Urano fa arrivare piacevoli cambiamenti di programma o divertenti conversazioni nella vita sociale. E con Venere in Pesci sarà una domenica in cui le relazioni saranno armoniose. Sarete sorridenti, accoglienti e tutti apprezzeranno questo atteggiamento e, d’altra parte, è il risultato a cui aspirate.

Più in generale è una fase in cui dovete agire, entrare in azione (sempre con un pizzico di prudenza), lanciarvi con sicurezza, credere in voi stessi evitando di guardare indietro. E’ un ottimo momento per riprendere a fare sport o esercizio fisico, fare qualche cambiamento nel look per accentuare il fascino.

Oroscopo Cancro 7 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: piccole contrarietà e fareste bene a non buttare benzina sul fuoco. Rischiate di discutere parecchio.

Soli: una persona vi piace, vi attrae e vorreste conquistarla, conoscerla meglio. Dite a voi stessi che niente è impossibile.