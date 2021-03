Oroscopo Cancro domani 9 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Cancro

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 9 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): fidatevi dell’istinto

Oroscopo Cancro 9 marzo: umore

Sapete che qualcosa deve cambiare, ma al contempo che ciò implicherà a mollare tutto ciò che è di ostacolo a una nuova vita. Vi state chiedendo cosa diranno gli amici, le persone care? Se a bloccarvi è il pensiero delle loro critiche dovete infischiarvene. Anziché ascoltare gli altri, fidatevi e seguite l’istinto: vi sentirete più forti

Non è escluso che oggi potreste recuperare una somma che vi devono e che site stati costretti a reclamare oppure trarre un vantaggio finanziario da un affare. Infine, potrebbe esserci una crisi – passeggera in famiglia, qualcosa che vi innervosisce e ogni tanto si ripete- Forse troppo per i vostri gusti.

Oroscopo Cancro 9 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: avete la possibilità di scrivere una nuova pagina della relazione ma occhio a essere troppo esigenti.

Soli: in positivo o in negativo, oggi potreste cambiare radicalmente opinione riguardo a una persona.