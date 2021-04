Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci 29 aprile 2021, tutte le previsioni: oroscopo 29 aprile tutti i segni

Oroscopo 29 aprile 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): giovedì confuso e frenetico

Oroscopo Cancro 29 aprile: umore

E’ un giovedì che sul lavoro potrebbe sembrarvi poco chiaro, confuso e frenetico. Prendete del tempo per respirare e praticate l’arte della pazienza: potrebbero infatti verificarsi delle incomprensioni. Potreste condividere un’opinione o un pensiero nell’ambiente di lavoro e colleghi o boss non essere d’accordo, oppure fraintendere completamente ciò che direte.

Anziché stressarvi, comunicate le cose importanti un altro giorno. Inoltre, se l’intuito vi dice di controllare l’orario di un appuntamento o di una riunione, sarebbe saggio farlo. Con Mercurio in buon aspetto con Nettuno, confermare i dettagli potrebbe salvarvi da una situazione imbarazzante.

Oroscopo Cancro 29 aprile 2021: come va l’amore?

In coppia: è una giornata davvero poco noiosa: con il partner avrete voglia di fare tante cose insieme!

Soli: bando alla diffidenza e in caso di conquista siete pregati di lasciarvi andare: non ci sono delusioni in vista.

Oroscopo 29 aprile 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): promesse vincolanti

Oroscopo Scorpione 29 aprile: umore

Le conversazioni che avrete oggi e le promesse che farete, possono essere vincolanti, dunque prima di rimanere coinvolti assicuratevi che funzionino soprattutto per voi, vadano a vostro vantaggio. La Luna in Sagittario, infatti, è in dissonanza con Nettuno e potreste incontrare un ostacolo di tipo finanziario o sforare il budget in un progetto di lavoro.

Tuttavia, potreste anche trovarvi nel ruolo di mediatore, una persona rivolgersi a voi affinché siate d’aiuto a risolvere un problema presente in una relazione.

Oroscopo Scorpione 29 aprile: amore

In coppia: il partner vi ascolterà con grande attenzione. Se volete far passare un messaggio, è la giornata giusta.

Soli: essendo chiari sulle vostre intenzioni, avrete la possibilità di far evolvere positivamente la situazione.

Oroscopo 29 aprile 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): dare il via a un nuovo inizio

Oroscopo Pesci 29 aprile: umore

I pianeti in Toro indicano un periodo favorevole nel settore della comunicazione e nelle relazioni con il mondo circostante. I contatti di lavoro o d’affari o quelli personali oggi sono particolarmente brillanti. Se avete piacere d’incontrare nuove persone, sarete nel vostro elemento e le conversazioni potrebbero cambiare le carte in tavola.

In questi giorni potrebbe esserci un incontro che rappresenterà una ventata di freschezza e spingervi a dare il via a un nuovo inizio riguardo al lavoro o al percorso della vostra vita.

Oroscopo Pesci 29 aprile: amore

In coppia: la complicità è presente, ciò che è assente è l’eros, quella sensualità che accende la passione!

Soli: vi dedicherete a un’attività che vi piace senza pensare all’amore. Eppure a volte si trova senza cercare.

