Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci e tutti i segni 26 marzo 2021: oroscopo 26 marzo per tutti i segni

Oroscopo 26 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): verso nuove esperienze

Oroscopo Cancro 26 marzo: umore

Sole e Venere in Ariete, puntano i riflettori sulle vostre ambizioni, obbiettivi e sogni. E’ la giornata ideale per capire cosa vale la pena di perseguire e cosa, invece, va eliminato. Ciò vi permetterà di salire un gradino in più nella scala del successo.

La Luna in Vergine, inoltre, vi permette di comunicare in modo forte e chiaro, accentua la vostra curiosità, sarete spinti verso interessanti esperienze. In ogni caso, cercate di rallentare, per oggi, il ritmo. Anche se non sembra, sarete più produttivi.

Oroscopo Cancro 26 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: giornata propizia per cambiare approccio rispetto alle abitudini, alla vita in comune con il partner.

Soli: è un venerdì che favorisce gli incontri, in particolare se deciderete di entrare in una app di incontri.

Oroscopo 26 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): chiedere una mano

Oroscopo Scorpione 26 marzo: umore

Collaborare con i colleghi, o in generale con chi vi circonda, vi permetterà di portare a termine le cose più velocemente e ottenere un buon risultato. Nel lavoro, tenete presente che più avrete un atteggiamento amichevole, entrerete in sintonia con gli altri e tanto più le cose andranno nel verso da voi previsto.

Se avete inoltre bisogno di una mano, chiedete senza esitare, oggi e domani con la Luna in Vergine otterrete il supporto e il sostegno di cui avete bisogno.

Oroscopo Scorpione 26 marzo: amore

In coppia: potreste notare che il partner ce l’ha con voi. Per caso avete dimenticato di mantenere una promessa?

Soli: magnetismo, potere di seduzione al top ma oggi non c’è spazio per l’amore, sembra che abbiate ben altro per la testa.

Oroscopo 26 marzo 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): un collega vi stressa

Oroscopo Pesci 26 marzo: umore

Potreste pensare che un collega o un collaboratore sia pignolo o vi stressi semplicemente perché facciate ciò che dite senza discutere. Ciò potrebbe scatenare una certa tensione e sentirvi a terra. Evitate di lasciarvi impressionare o prendere tutto sul personale ma al contempo non permettete che qualcuno scelga o prenda delle decisioni al posto vostro.

Su un altro piano: se in vista c’è un colloquio di lavoro potreste desiderare di migliorare il look. La spesa extra sarà un saggio e ottimo investimento.

Oroscopo Pesci 26 marzo: amore

In coppia: occhio a scaricare sul partner il vostro malumore. Cercate di dire paroline dolci e tutto andrà bene.

Soli: se non volete che chi vi corteggia scappi gambe in spalla, prima di contattarlo/a rilassatevi!

