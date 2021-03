Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci, oroscopo per tutti i segni 27 marzo 2021: oroscopo 27 marzo per tutti i segni

Oroscopo 27 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): un approccio sensibile

Oroscopo Cancro 27 marzo: umore

La Luna in Vergine in dissonanza con Nettuno potrebbe renderei difficile vedere la realtà, vi sembrerà più facile vedere il lato positivo delle situazioni. E ciò potrebbe indurvi in errore ma il transito può al contempo dotarvi di ottimismo, quello di cui avete bisogno per progredire. In questo caso, trasmettetelo a chi vi circonda per tirare su il morale.

Infine, se dovete affrontare una questione delicata con una persona, adottate un approccio sensibile. Potete esprimere, è ovvio, il vostro punto di vista ma dovete farlo in modo tale che l’altro/a sia contento di aver chiarito.

Oroscopo Cancro 27 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: voglia di coccolare il partner con piccole ma significative attenzioni. In programma c’è una serata top.

Soli: una bella sicurezza vi spingerà a fare il primo passo. Ed è sicuro che oggi non ve ne pentirete!

Oroscopo 27 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): dubitare di voi stessi

Oroscopo Scorpione 27 marzo: umore

Il vostro è un segno che quando è sicuro di qualcosa, niente ha il potere di far crollare le vostre certezze. Eppure con la Luna in Vergine, oggi potreste dubitare di voi stessi, anche quando non ce ne sarà bisogno. Ed è un errore: se siete coinvolti in un progetto o desiderate che un’amicizia decolli, siate semplicemente voi stessi.

Al contempo, la congiunzione Mercurio-Nettuno accentua la creatività, l’intuito e capirete al volo ciò che pensano e provano gli altri. Con chi vi circonda sarete tolleranti, benevolenti e comprensivi.

Oroscopo Scorpione 27 marzo: amore

In coppia: voglia di emozioni forti, rivivere la passione dei primi tempi. E lo farete, sorprendendo piacevolmente il partner.

Soli: avere on line uno stuolo di persone che vi corteggiano non vi interessa e oggi darete il via a una selezione.

Oroscopo 27 marzo 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): farvi in quattro per gli altri

Oroscopo Pesci 27 marzo: umore

La Luna in Vergine è in dissonanza con la congiunzione Mercurio-Nettuno nel vostro segno: nelle relazioni di lavoro o personali cercate di stabilire dei confini ben precisi. Rischiate di farvi in quattro per gli altri e dimenticare i vostri bisogni, le esigenze.

L’aspetto vi rende inoltre più vulnerabili, influenzabili e qualcuno potrebbe approfittarne per farvi credere ad alcune cose (che non sono vere). Razionalità, piedi per terra, spirito critico e non concedete a occhi chiusi la vostra fiducia.

Oroscopo Pesci 27 marzo: amore

In coppia: lo stato d’animo non è sereno, la tendenza odierna è quella di contraddire sistematicamente ciò che dice il partner.

Soli: l’ultimo dei vostri pensieri, oggi, è quello di trovare l’anima gemella. Non sapete bene nemmeno voi cosa volete.

