Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci, oroscopo per tutti i segni 29 marzo 2021: oroscopo 29 marzo per tutti i segni

Oroscopo 29 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): lavorate più del solito

Oroscopo Cancro 29 marzo: umore

Il vostro è un segno cui piace la casa, più degli altri. Per il vostro benessere emotivo è importante entrare in contatto con il vostro spazio: ridipingere, riorganizzare, pulire a fondo o semplicemente godere del comfort. E oggi la Luna in Bilancia darete la priorità a questo bisogno di concentrarvi sulle vostre radici.

Forse perché attualmente siate lavorando molto di più del solito: ma è una vostra decisione o pensate di non avere scelta? In questo caso dovreste capire il motivo per cui lo state tollerando. Se vi sentite sotto pressione, è tempo di operare un cambiamento positivo.

Oroscopo Cancro 29 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: operazione seduzione e chiuderete un occhio su alcuni piccoli problemi oppure ne parlerete con leggerezza.

Soli: deciderete di chiudere flirt e avventure, avete bisogno di una storia seria. Ed è una saggia decisione.

Oroscopo 29 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): ricaricare le batterie

Oroscopo Scorpione 28 marzo: umore

E’ un lunedì in cui avete bisogno di maggiore privacy, di più tempo per stare per conto vostro. Ritiratevi, quando vi è possibile, in un posto tranquillo, dove ricaricare le energie. E’ improbabile che abbiate l’umore giusto per frequentare, muovervi nella vita sociale o in qualsiasi situazione che richieda un coinvolgimento estroverso ed energico.

Al contempo alcuni cambiamenti imprevisti o ritardi nel programma della giornata potrebbero scatenare stress. In questo caso, fate respiri profondi e buon viso a cattivo gioco.

Oroscopo Scorpione 29 marzo: amore

In coppia: abbassate le aspettative, al partner evitate di chiedere la…Luna! Non sembra abbia intenzione.

Soli: potreste chiedervi cosa prova davvero per voi una persona e entrare ancora più in confusione. Aspettate qualche giorno e avrete un’idea chiara di quanto sta accadendo e se vale la pena di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 29 marzo 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): emozioni confuse

Oroscopo Pesci 29 marzo: umore

La congiunzione Mercurio-Nettuno nel vostro segno vi dota di una splendida creatività ma, al contempo, dovete tenere gli occhi aperti e non credere a tutto ciò che vi dicono. La congiunzione può inoltre scatenare emozioni confuse rispetto a situazioni passate o attuali.

Con questo aspetto, tuttavia, non è escluso che un amico capisca di aver sbagliato e abbia intenzione di chiedervi scusa. Il suo atteggiamento sarà più morbido e ciò d’aiuto ad appianare le eventuali difficoltà di comprensione incontrate nelle scorse settimane.

Oroscopo Pesci 29 marzo: amore

In coppia: tendenza a vedere solo i difetti del partner. Riprendetevi e guardate anche le sue qualità.

Soli: non siete disposti a fare sforzi per conquistare e, probabilmente, avete delle buone ragioni.

