Oroscopo Cancro, Scorpione, Pesci, Segni d’Acqua e tutti i segni 25 marzo 2021: oroscopo 25 marzo per tutti i segni

Oroscopo 25 marzo 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): voglia di spendere

Oroscopo Cancro 25 marzo: umore

Più sarete consapevoli che dovreste risparmiare, più potreste voler spendere. La Luna in Leone potrebbe spingervi a fare acquisti per sfuggire al trito quotidiano, anche se costoso vi sembrerà allettante. Ma assecondando questo desiderio potrebbe prevalere il senso di colpa e ciao ciao divertimento.

Si dice che le cose più belle della vita siano gratis. E potrebbe essere vero. Il vostro segno, inoltre, possiede una serie di abilità che dimenticate di introdurre nel quotidiano. Siete pronti a esaminarle e capire come utilizzarle in modo efficace?

Oroscopo Cancro 25 marzo 2021: come va l’amore?

In coppia: con il partner siete sempre innamorati, c’è tanta tenerezza e voglia di rafforzare il legame.

Soli: magnetici, sicuri di voi e pronti a lanciarvi nella conquista. E in effetti di persone che vi corteggeranno ce ne saranno parecchie!

Oroscopo 25 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): migliorare la vita sociale

Oroscopo Scorpione 25 marzo: umore

La Luna in Leone vi spinge a definire le priorità e concentrarvi su queste, sul percorso da imboccare nella carriera, anche se potrebbe essere difficile destreggiarvi tra tutto ciò volete ottenere. Prima di raccogliere i frutti, conquistare la vetta, dovete aggiustare qualcosa, garantirvi delle basi solide.

La congiunzione Sole-Venere in Ariete, rappresenta inoltre un’opportunità per migliorare la vita sociale e più in generale creare pace e armonia nelle relazioni, anche di lavoro. Non è escluso che oggi rimandiate qualche impegno per vivere una nuova esperienza: bene così, è qualcosa da sfruttare al meglio, vi regalerà belle energie!

Oroscopo Scorpione 25 marzo: amore

In coppia: dimostrerete al partner che i vostri sentimenti sono sempre forti e provate ancora intensa passione.

Soli: sapete bene che un flirt è passeggero, la situazione è chiara a entrambi ma lo accoglierete con piacere.

Oroscopo 25 marzo 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): placare l’ansia

Oroscopo Pesci 25 marzo: umore

E’ probabile che oggi sarete più consapevoli di eventuali squilibri presenti nella vostra vita, riguardanti in particolare il lavoro e il vostro benessere. E’ una giornata in cui al riguardo capire bene le vostre emozioni. L’ansia per ottenere delle gratificazioni o per aspettative troppo alte, possono incidere sull’umore e fareste bene a tenere il tutto sotto controllo.

Tenete presente infatti che non è escluso, grazie alla congiunzione Sole-Venere in Ariete, che arrivi un bonus, un aumento di stipendio oppure un regalo che non vi aspettate.

Oroscopo Pesci 25 marzo: amore

In coppia: slanci di passione ma occhio al riguardo ad avere aspettative alte: il partner non è detto sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Soli: a voi e un amico/a potrebbe piacere la stessa persona. Mollate la presa e preservate l’amicizia.

