Oroscopo Capricorno 1 giugno 2020. Caterina Galloni: una sorpresa

Oroscopo del 1 giugno 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una sorpresa.

Solitamente programmate al capello, siete lungimiranti ma questa settimana vi riserva una sopresa – positiva – vi sembrerà che cada dal cielo.

Sarà qualcosa che vi entusiasmerà, vi darà voglia di seguire la corrente. Vi spingerà a cambiare il modo di essere o di comunicare con gli altri.

Amore: in coppia, non chiudetevi in una torre d’avorio. Soli: prendete l’iniziativa. Metteteci del vostro!

L’oroscopo 2020 del Capricorno: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.