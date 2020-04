Oroscopo Capricorno 10 aprile 2020. Caterina Galloni: in ottima forma

Oroscopo del 10 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): in ottima forma.

In qualsiasi situazione di lavoro siate coinvolti, le vostre idee rappresenteranno un contributo positivo, soprattutto se fate qualcosa in gruppo. Siete in ottima forma e pronti a condividere consigli o recuperare informazioni utili che saranno d’aiuto a realizzare ciò che avete in mente.

Per quanto riguarda le finanze, potreste aver voglia di operare un cambiamento netto. Ed è un buon momento per ridurre le spese e risparmiare di più. Amore: in coppia, oggi siete diffidenti, pensate che il partner vi nasconda qualcosa. Smettetela! Soli: telefonate e messaggi di una persona incontrata di recente avranno il potere di allontanare i dubbi: non sarete indifferenti alle belle parole.

