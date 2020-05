Oroscopo Capricorno 10 maggio 2020. Caterina Galloni: progetti futuri

Oroscopo del 10 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): progetti futuri.

La Luna nel vostro segno in armonia con Urano. Godetevi il presente e al contempo programmate dei progetti per il futuro. Saranno realistici.

Non state a pensare come li realizzarete. Bando ai rimuginamenti! Giove e Urano vi sostengono, avete le carte in regola per ottenere la riuscita.

Amore: in coppia, circola solo serenità! Soli: prendete pure l’iniziativa. Il successo è vostro.

L’oroscopo 2020 del Capricorno: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.