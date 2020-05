Oroscopo Capricorno 12 maggio 2020. Caterina Galloni: ingegnosi

Oroscopo del 12 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): ingegnosi.

Mercurio in Gemelli. Vi rende molto ingegnosi, molto pratici nel lavoro e nei rapporti con i colleghi. E vi eviterete piccoli, sciocchi litigi.

Inoltre, gestirete alla grande quei dettagli a cui solitamente attribuite importanza. E’ un momento d’oro per riflettere su attività costruttive.

Amore: in coppia, eros al top, serata very hot! Soli: un’amicizia amorosa. Volete trasformarla in una storia?

