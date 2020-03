Oroscopo Capricorno 12 marzo 2020. Caterina Galloni: chiedere un aiuto

Oroscopo del 12 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): chiedere un aiuto.

Ci risiamo: potreste aver bisogno di una mano ma per un malinteso senso dell’orgoglio non chiedere niente. Non è una tragedia aver bisogno d’aiuto soprattutto perché in questo momento potreste avere in ballo un progetto importante o avere un’idea che vi sta particolarmente a cuore.

Un sostegno sarebbe dunque il benvenuto. Per fortuna, un buon aspetto di Nettuno in Pesci vi spinge a essere più elastici con voi stessi e rispetto alle vostre convinzioni. Amore: E’ probabile che il partner non accolga positivamente dei cambiamenti ma non forzate la mano. Un passo alla volta. Soli: un colpo di fulmine!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

