Oroscopo Capricorno 14 marzo 2020. Caterina Galloni: per conto vostro

Oroscopo del 14 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): per conto vostro.

Voglia di restare in casa, prendervene cura e riflettere al contempo sulla vostra vita: un atteggiamento che tuttavia vi isola dagli altri. Spesso il Capricorno sta bene per conto proprio, non provate disagio a stare da soli ma non è altrettanto piacevole per chi vi circonda, in particolare le persone care.

Hanno la sensazione che non abbiate bisogno di nessuno. E voi stessi, può essere che lo pensiate ma vi sbagliate. Amore: in coppia, sembra che il partner faccia di tutto per rendere la vita a due più dolce. E voi? Soli: se una persona che avete amato vi ha deluso è difficile ritrovare fiducia nel prossimo ma passerà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 del Capricorno: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.