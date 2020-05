Oroscopo Capricorno 15 maggio 2020. Caterina Galloni: la decisione giusta

Oroscopo del 15 maggio 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): la decisione giusta.

Riguardo a questione di denaro prenderete la decisione giusta. Avete più opzioni per cui dite no all’ansia perché sceglierete la migliore per voi.

Tra oggi e domani, non escluso che siate costretti a discutere in modo un po’ acceso. Dovrete solo essere convincenti, fare ciò che è necessario.

Amore: in coppia, la relazione è d’acciaio! Soli: attrazione per un/a collega. Accetterà le vostre avances?

L’oroscopo 2020 del Capricorno: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.