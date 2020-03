Oroscopo Capricorno 19 marzo 2020. Caterina Galloni: in gran forma

Oroscopo del 19 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): in gran forma.

Il Sole in armonia con Saturno nel vostro segno, vi vede in gran forma, più che mai produttivi e dotati di grande senso pratico. Siete in grado di concentrare al meglio le energie e privolegiate uno sforzo moderato ma costante, la vostra attenzione è rivolta a compiti essenziali che svolgete passo dopo passo.

E’ inoltre un buon momento per essere presi in grande considerazione e per comunicare con gli altri mostrando un po’ di autorità: potete rappresentare la voce della ragione. Amore: in coppia, con il partner andate d’accordo su tutto, circola armonia e sentimenti intensi. Soli: l’aria profuma di romanticismo e non è escluso un flirt.

