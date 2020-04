Oroscopo Capricorno 2 aprile 2020. Caterina Galloni: le restrizioni vi pesano

Oroscopo del 2 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): le restrizioni vi pesano.

Giove e Plutone sono congiunti nel vostro segno: è una giornata in cui potreste vivere male la situazione attuale poiché avrete la sensazione di non avere alcun controllo. Le restrizioni vi pesano ma è pur vero che non siete dei ribelli e, in fondo, non vi dispiace restare in casa.

Ma forse vivete da soli ed è proprio questo che non sopportate. Amore: in coppia, oggi l’umore è altalenante e col partner siete poco elastici. Coraggio, distendete l’atmosfera. Soli: mettete da parte l’atteggiamento “austero” e lanciatevi in una conquista online.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

