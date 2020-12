Oroscopo Capricorno 2021: previsione oroscopo Capricorno per il 2021. Che oroscopo 2021 per il Capricorno?

Quale sono le previsioni dell’oroscopo per il 2021 per il segno del Capricorno? Potete rilassarvi: il 2021 sarà più tranquillo, non ci saranno battaglie da combattere, avrete meno difficoltà nelle situazioni in generale. Nel 2020, Marte in Ariete per molti mesi vi ha reso la vita difficile ma ora vi muoverete seguendo le vostre emozioni, i desideri. La consueta razionalità cede il posto all’intuito che seguirete a occhi chiusi! Da metà maggio a fine luglio, Giove farà capolino in Pesci: un ottimo transito che vi spingerà a portare avanti un progetto personale o lavorativo. La consueta abilità più un notevole carisma, quest’anno vi offrono il diritto di lanciarvi. Avrete l’effetto calamita, fascino a gogo, valorizzerete la vostra immagine, vi distinguerete dalla massa e nessuno resterà indifferente. E a fine anno, toccherete con mano di aver reso il vostro futuro più sicuro e solido.

Come andrà l’Amore nel 2021 per il segno del Capricorno?

Come andrà l'Amore nel 2021 per il segno del Capricorno?

In coppia o soli, sul fronte affari di cuore è un anno ricco di aspetti astrali positivi. Gennaio, marzo, ottobre e dicembre sono mesi da sfruttare per vivere felici. La passione è in programma ed è nel vostro interesse aprire il cuore, dichiarare i sentimenti, lasciare via libera alle emozioni, ai desideri (anche erotici).

Oroscopo Lavoro Capricorno 2021.

Oroscopo Lavoro Capricorno 2021.

Per tutto l’anno avrete una volontà d’acciaio e capacità di persuasione a mille! Qualsiasi iniziativa è destinata a ottenere la riuscita. Occhio a metà aprile, metà luglio, metà ottobre poiché il vostro successo potrebbe scatenare invidie e rivalità (cornetto rosso a portata di mano).

Oroscopo Denaro Capricorno 2021.

Oroscopo Denaro Capricorno 2021.

Il 2021 è un anno ottimo per gestire al meglio gli affari e le entrate ed è così che vi garantirete la tranquillità. Più che realizzare grossi profitti immediati dovreste puntare su investimenti fruttuosi a medio e lungo termine così da mettere al sicuro il futuro.

La forma psicofisica del Capricorno

Nervosi e stressati a giugno, metà luglio e fine ottobre, periodi in cui dovrete ricaricare le batterie ed evitare che l’aggressività e l’ansia predano il sopravvento. A settembre e dicembre avrete una forza imbattibile, vi sentirete invincibili!

Oroscopo Capricorno 2021 PRIMA DECADE dal 22 dicembre al 1 gennaio

Fino al 30 aprile, Urano in Toro vi consente di apportare nella vostra vita cambiamenti molto importanti ma senza sconvolgimenti o rivoluzioni. Esprimerete con entusiasmo il lato più frizzante della vostra personalità. Avrete l’opportunità di incontrare persone nuove, stimolanti, provenienti da contesti diversi. Sfruttate il transito di Urano poiché è l’ultimo per la vostra decade. Avete la possibilità di concretizzare parecchi progetti. Tra la metà di maggio e la fine di luglio, Giove si affaccerà in Pesci: ottimismo, belle emozioni, dolcezza e amore a gogo. Che dire? E’ la felicità. Infine, potreste aumentare le entrate, grazie a investimenti, accordi commerciali o semplicemente, a un benvenuto pizzico di fortuna.

Oroscopo 2021 Capricorno SECONDA DECADE dal 2 all’11 gennaio

Negli ultimi sei mesi del 2020 lo stress vi ha mangiato – i problemi non sono davvero mancati – ed è arrivato il momento di vivere la vita con leggerezza. Nettuno in Pesci, da gennaio a marzo, invierà vibrazioni positive alla vostra decade. Sarete dunque più ottimisti, entusiasti, empatici. Ma il passaggio che merita di essere segnalato arriverà da metà maggio: Urano in Toro vi spingerà a cambiare e tenete presente che qualsiasi trasformazione sarà la benvenuta. Proverete il desiderio di maggiore libertà, di nuove prospettive, vorrete pensare e vivere in modo diverso. Tutto ciò che sarà all’insegna della routine vi deprimerà, soprattutto se avrete la possibilità di lanciarvi in esperienze personali o di lavoro inedite. Dal 15 al 30 novembre sarà un buon momento per le finanze, avrete buon occhio per gli affari.

Oroscopo 2021 Capricorno TERZA DECADE dal 12 al 20 gennaio

Potete serenamente fare ciao ciao con la manina ai problemi ma non solo, nel 2021 grazie al buon aspetto di Plutone, saprete bene ciò che vorrete, sarete determinati, ambiziosi e convincenti. Avrete la seria intenzione di raggiungere il successo e non vi fermerà niente e nessuno, anche a costo di pestare i piedi a qualcuno (anche se a volte sarebbe meglio scendere a qualche compromesso). Al contempo, il transito di Nettuno in Pesci vi renderà più sensibili, empatici e altruisti. Di sicuro vivrete esperienze importanti, uniche, quelle che per intenderci cambiano la vita ma stavolta in modo positivo. Cambiamenti profondi e durevoli che vi faranno imboccare una nuova direzione. E la sicurezza in voi stessi vi permetterà di smuovere le montagne! I super eroi al vostro confronto impallidiscono.