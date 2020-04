Oroscopo Capricorno 22 aprile 2020. Caterina Galloni: interiormente liberi

Oroscopo del 22 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): interiormente liberi.

La congiunzione Sole-Urano in Toro per il vostro segno è positiva, in particolare l’aspetto di Urano indica che siete cambiati – in meglio – in un modo che sorprende chi vi circonda.

Più indipendenti, avete dei comportamenti diversi, che cambiano sempre di più.

Vi preoccupate meno di ciò che pensano gli altri, del loro giudizio.

Siete stati a lungo prigionieri di questo problema d’immagine ma ora si direbbe che ve infischiate totalmente.

Amore: in coppia, se sarete disposti a trovare un compromesso con la dolce metà, sarà una bella giornata.

Soli: oggi pensate a tutto, tranne che agli affari di cuore.

