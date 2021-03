Oroscopo Capricorno 22 marzo 2021: oroscopo Capricorno 22 marzo amore, umore, soldi e lavoro

Oroscopo di domani del 22 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una lotta di potere

Oroscopo Capricorno di domani del 22 marzo: umore

La dissonanza Luna-Plutone potrebbe scatenare una lotta di potere in un rapporto di lavoro significativo, sarete come elefanti in un negozio di porcellane. A volte, il vostro segno preso dalla voglia di impegnarsi, raggiungere i dimentica i bisogni degli altri ma oggi, con un socio o un collega, forse dovreste cambiare atteggiamento così da non generare tensioni.

Più in generale è una giornata movimentata, pieni di impegni e potreste sentirvi stressati. Cercate di fare esercizio fisico, dedicate del tempo soltanto a voi.

Oroscopo Capricorno di domani 22 marzo: amore

In coppia: l’intesa non è delle migliori e potrebbero esserci delle discussioni riguardanti il denaro.

Soli: qualsiasi incontro oggi potrebbe deludervi. Non è consigliabile, inoltre, dichiarare i vostri sentimenti.

