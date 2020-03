Oroscopo Capricorno 24 marzo 2020. Caterina Galloni: lavori in casa

Oroscopo del 24 marzo 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): lavori in casa.

Con la Luna in Ariete, nel vostro territorio circola un leggero risentimento e potrebbe essere un eufemismo. Se non lavorate – siamo tutti in isolamento – nemmeno da casa, è evidente che lo vivete male, vi sentite inutili.

Grazie al buon aspetto di Urano in Toro troverete il sistema per movimentare la situazione e vi sentirete un po’ sollevati. Potreste anche decidere di fare qualche lavoretto in casa oppure studiare delle iniziative a lungo termine mirate a garantire sicurezza a voi e alle persone care.

Amore: in coppia, avete la sensazione di stare sulle montagne russe: il partner cambia idea ogni minuto e non sapete proprio come muovervi. Soli: calma piatta e forse è meglio così. Per oggi meglio la tranquillità.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

