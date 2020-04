Oroscopo Capricorno 26 aprile 2020. Caterina Galloni: un nuovo trend

Oroscopo del 26 aprile 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un nuovo trend.

Avete capito che il lavoro non è tutto.

E seguite questo nuovo trend con entusiamo.

Vi attendono cose positive.

Ci saranno ottimi sviluppi.

Non ultimo perché avete eliminato alcuni comportamenti.

Quelli che regolarmente rappresentavano un freno.

Avete messo ordine nella vostra vita.

Volete rendere il quotidiano efficiente e soddisfacente.

Amore: in coppia, perché frenare la passione?

Lasciate che il desiderio prenda il sopravvento.

Il partner ve ne sarà grato.

Soli: non è giornata di conquiste.

Preferite stare per conto vostro.

Riflettere su alcuni errori del passato.

Una saggezza che sarà ripagata.

L’oroscopo 2020 del Capricorno: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Nel 2020, Saturno, Plutone e Giove puntano i riflettori sul vostro segno.

Non sarà un anno facile.

Ma riuscirete ad affrontare tutto.

Grazie a un atteggiamento morbido, di apertura, di accettazione.

Esattamente come fa il Cancro, segno opposto al vostro.

Saturno si congiunge a Plutone nel il 12 gennaio.

Vi troverete di fronte alla realtà.

Forti e competenti come siete, potrete gestirla da soli.

Tuttavia, riflettete su come potrebbe trasformarsi la vostra vita.

Se finalmente accettaste i vostri limiti.

E permetteste a qualcun altro di aiutarvi.

Oltre a Saturno anche Giove, per tre volte, si congiunge a Plutone.

Troverete un significato alle difficoltà.

Penserete che qualunque cosa accada è per il vostro bene.

In ogni caso abbiate cura di voi stessi.

Così che corpo e mente possano supportarvi e sostenervi.

Un sestile tra Giove nel vostro segno e Nettuno in Pesci (20 febbraio, 27 luglio e 12 ottobre) vi aiuterà a incanalare la vostra impressionante autodisciplina nel trattare voi stessi e gli altri con maggiore compassione e comprensione.

E vi servirà parecchio, quando Marte in Ariete sarà in dissonanza con Giove (4 agosto, 18 ottobre), Plutone (13 agosto, 9 ottobre, 23 dicembre) e Saturno (24 agosto, 29 settembre).

La situazione familiare potrebbe essere un po’ tesa, con conflitti causati da responsabilità: a quel punto fate un respiro profondo e ricordate a voi stessi che siete tutti sulla stessa barca.

E con Saturno che si affaccerà in Acquario, dovrete concentrarvi su ciò che conta davvero!

La grande congiunzione di Saturno con Giove in Acquario, il 21 dicembre, aprirà un nuovo ciclo e vorrete partire con il piede giusto!

Lavoro: Prudenti e discreti ma al contempo avrete voglia di nuove conquiste, mostrare di che stoffa siete fatti e grazie al senso dell’organizzazione, in voi innato, raggiungerete vette da far invidia.

E ci sarà chi, non dubitate, per il vostro successo avrà qualche attacco di bile.

Per cui occhi aperti, stanate chi vorrebbe farvi le scarpe ma cercate di mantenere buoni rapporti con i colleghi.

Sarete notati dal boss e arriveranno belle gratificazioni.

Denaro: ci saranno alcune difficoltà ma al contempo molte belle opportunità di aumentare i guadagni.

In ogni caso gestirete al meglio il budget, ovvero non vi lancerete in spese azzardate e di sicuro non avrete grossi problemi.

Amore: nel 2020 sarà al centro della scena.

Se avete già una relazione è tempo di impegnarvi seriamente, fare il passo successivo: fidanzarvi, convivere o sposarvi o decidere di avere un bebè.

Se siete soli è a luglio che nella cerchia delle amicizie potreste incontrare l’anima gemella poiché vi conoscete e sapete di avere parecchie cose in comune.

Tranquilli, ci sarà anche tanta passione!

Salute: avrete energie a prova di bomba ma all’occorrenza, dite no all’orgoglio e delegate qualche responsabilità.

In ogni caso, anche se godrete di ottima salute, seguite una dieta equilibrata e praticate esercizio fisico.

E non dimenticate di fare un controllo dal dentista!