Oroscopo Capricorno di domani 28 dicembre 2018. Caterina Galloni: soddisfare un'ambizione personale...

Oroscopo del 28 dicembre 2018 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): soddisfare un’ambizione personale…

Venere in Scorpione è sempre un vostro alleato e toccherete con mano che è più facile ottenere un aiuto: potrebbe essere quello di un amico o un aiuto sociale a cui avete diritto. Ma non solo, ora vi sentite pronti a soddisfare un’ambizione personale e pur di riuscirci non risparmierete tempo né energie!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Il Capricorno nel 2018.

La notizia astrale dell’anno è la presenza di Saturno nel vostro segno: il 2018 mette in luce il vostro talento, le risorse, e grazie a Giove in Scorpione, promette una fase di crescita positiva. Il pianeta della fortuna, insieme a Plutone e Urano (dal 15 maggio in Toro) vi daranno l’opportunità di ampliare la cerchia delle amicizie o imprimere nuovo slancio anche alla vita affettiva. Nel lavoro, una miriade di opportunità vi faranno eccellere, potrete migliorare la vostra posizione e stabilizzarla. Non solo, affronterete eventuali ostacoli con sorprendente determinazione. E’ un anno splendido per trovare lavoro o avviare un progetto. Denaro: risparmierete e, forse, per l’acquisto di una casa o un investimento. Amore: si profilano delle scelte, potreste fare incontri entusiasmanti che vi metteranno le ali, è l’anno dell’amore per sempre! In coppia, darete nuovo impulso alla relazione, per molti si profila il matrimonio; se siete in crisi non c’è via di mezzo: è rottura o rinnovamento. Forma psicofisica: Ottimo livello di energie e vitalità; determinazione e forza vi accompagneranno per tutto l’anno.