Oroscopo Capricorno 29 febbraio 2020. Caterina Galloni: inquieti

Oroscopo del 29 febbraio 2020 per i nati sotto il segno del Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): inquieti.

Non è una sabato esattamente sereno: Venere in Ariete è in dissonanza con Saturno e Plutone e crea inquietudine, instabilità interiore.

Può essere scatenata da una persona cara – un figlio ormai grande? – che ha un problema ma non potete essere d’aiuto, non sapete come muovervi. La cosa migliore è quella di essere presenti, atteggiamento che di per sé è già molto importante.

Amore: in coppia, avete in mente tante idee per spezzare il quotidiano e di sicuro, con il partner, la noia non sarà di casa. Soli: in programma c’è un incontro con una persona amata in passato.

